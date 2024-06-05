Высаженные гражданами деревья чиновники хотят пустить под снос

Пятьдесят жителей Деревянного обратились в суд, чтобы защитить лесопарковую зону Текст, фото: Антонина Кябелева 5 июня 2024 года в Верховном суде Республики Карелия началось рассмотрение коллективного иска жителей села Деревянное к Совету Прионежского района.
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