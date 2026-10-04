Мы чего-то не знаем?

Текст недели.Помнится президент как-то сказал о Пескове: «Вон сидит напротив мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» Похоже, наш добрый президент относится к своему пресс-секретарю с мягкой отеческой иронией лечащего врача, нам же, гражданам России, сосредоточенно пытающимся постичь всю глубину замыслов и мотивацию нашего руководства в разноголосице диаметрально противоположных по смыслу заявлений, совсем не до смеха.