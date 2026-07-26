France Recorded 5,000 Excess Deaths During Heat Wave: Officials Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, France recorded more than 5,000 more deaths than normal during a heat wave that started on June 17, the country's public health agency said on July 22.
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