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Intel к Новому году уволит сотни сотрудников в Калифорнии Калифорнийское зако...

Intel к Новому году уволит сотни сотрудников в Калифорнии Калифорнийское зако...

Intel к Новому году уволит сотни сотрудников в КалифорнииКалифорнийское законодательство требует от компаний заблаговременно уведомлять власти о предстоящих сокращениях персонала, и это позволило ресурсу The Register получить официальное подтверждение намерений Intel уволить к 31 декабря в общей сложности 311 человек, работающих на территории штата.

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