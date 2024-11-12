В тульском поселке Мордвес могут обустроить пляж и построить спорткомплекс

Активист из поселка Мордвес Веневского района озвучил тульским властям ряд предложений по развитию муниципалитета, включая строительство спорткомплекса и обустройство пляжа, передает пресс-служба регионального правительства.
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