Число погибших при взрыве на хранилище топлива в Карабахе выросло до 170

В районе взрыва обнаружены останки 170 погибших, их перевезут в Армению для идентификации.<strong>Число погибших в результате взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе 25 сентября выросло до 170 человек.
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