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Аргументы недели

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Китайские автопроизводители наращивают продажи в странах Европы

Китайские автопроизводители наращивают продажи в странах Европы

Китайские автопроизводители продолжают стремительное наступление на европейский рынок. В июне 2026 года доля брендов из Поднебесной в общих продажах новых автомобилей в Евросоюзе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) достигла 10,9%.

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