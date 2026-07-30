Китайские автопроизводители наращивают продажи в странах Европы

Китайские автопроизводители продолжают стремительное наступление на европейский рынок. В июне 2026 года доля брендов из Поднебесной в общих продажах новых автомобилей в Евросоюзе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) достигла 10,9%.