Знакомство с ОШ

Будни мужчин. Все что нам интересно

Давайте смоделируем ситуацию знакомства с супер-ОШ.Такое знакомство - дело не легкое. Дерзнувший у нас будет сначала средний такой, КСЖ с К=Ж, МП=МК, рыба.