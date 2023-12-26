Как не попасть на скотобойню Зеленского

ЛК

Любовь Кузьмина

Глупые люди хохлы! Даю совет как избежать мобилизации. Прежде всего надо найти человека лидера-организатора и начинать вести борьбу в этим диктаторским режимом. Главное, нужен авторитетный в народе лидер. Оружия на Украине хватает. Лозунг:"За свободную и мирную жизнь".Повернуть штыки на Киев и не позволить удрать этой фашисткой верхушке.Захват аэропорта и средств связи и сразу надо учитывать то, что Россия поможет специальными силами, если сами хохлы начнут.Будет захвачен Киев и будет закончена эта война. Это самый короткий путь, для обретения независимости и мира.