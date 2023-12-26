Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Ёшшшшкин кот!! Эт что: Россия будет воевать с одноглазыми кастрированными МОНСТРАМИ?? Фильм УЖСов!!Одноногие одногла...
  • Владимир Карпов
    А куда Путин смотрит ???Коротко о мразном
  • Елена Смирнова
    это каким образом он разрушает, ципсошник?СКОТТ РИТТЕР: Гов...

Как не попасть на скотобойню Зеленского

Как не попасть на скотобойню Зеленского

Полезные советы от "Типичной Одессы" как не попасть на скотобойню Зеленского (или снизить шансы попадания туда) в связи с подготовкой к принятию нового закона о мобилизации (500 000 в течение 2024 года), по которому будут хватать всех кого смогут, включая женщин, инвалидов 3-й группы и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Глупые люди хохлы! Даю совет как избежать мобилизации. Прежде всего надо найти человека лидера-организатора и начинать вести борьбу в этим диктаторским режимом. Главное, нужен авторитетный в народе лидер. Оружия на Украине хватает. Лозунг:&quot;За свободную и мирную жизнь&quot;.Повернуть штыки на Киев и не позволить удрать этой фашисткой верхушке.Захват аэропорта и средств связи и сразу надо учитывать то, что Россия поможет специальными силами, если сами хохлы начнут.Будет захвачен Киев и будет закончена эта война. Это самый короткий путь, для обретения независимости и мира.
Ответить
12 час.
Владимир Терентьев
Запуганы и друг другу не верят. Если один найдется - другой его сдаст .
Ответить
11 час.
Гоша Веверсис
выбросить телефон вырубить комп и увидеть жизнь как она есть .
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх