Полезные советы от "Типичной Одессы" как не попасть на скотобойню Зеленского (или снизить шансы попадания туда) в связи с подготовкой к принятию нового закона о мобилизации (500 000 в течение 2024 года), по которому будут хватать всех кого смогут, включая женщин, инвалидов 3-й группы и т.
Как не попасть на скотобойню Зеленского
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Глупые люди хохлы! Даю совет как избежать мобилизации. Прежде всего надо найти человека лидера-организатора и начинать вести борьбу в этим диктаторским режимом. Главное, нужен авторитетный в народе лидер. Оружия на Украине хватает. Лозунг:"За свободную и мирную жизнь".Повернуть штыки на Киев и не позволить удрать этой фашисткой верхушке.Захват аэропорта и средств связи и сразу надо учитывать то, что Россия поможет специальными силами, если сами хохлы начнут.Будет захвачен Киев и будет закончена эта война. Это самый короткий путь, для обретения независимости и мира.
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12 час.
Владимир Терентьев
Запуганы и друг другу не верят. Если один найдется - другой его сдаст .
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11 час.
Гоша Веверсис
выбросить телефон вырубить комп и увидеть жизнь как она есть .
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10 час.
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