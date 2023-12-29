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ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Согласно информации от Министерства обороны России, системы противовоздушной обороны успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве над территорией Курской области.

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