ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Согласно информации от Министерства обороны России, системы противовоздушной обороны успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве над территорией Курской области.
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