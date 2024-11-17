🔌 В Крыму заявили о нехватке аварийных бригад энергетиков «Актуальной темой на сегодняшний день для крымского населения является нехватка аварийных бригад.
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🔌 В Крыму заявили о нехватке аварийных бригад энергетиков «Актуальной темой на сегодняшний день для крымского населения является нехватка аварийных бригад.