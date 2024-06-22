Два знака зодиака, для которых лето 2024 года будет самым успешным в их жизни Алёна Юрьева Каждый день планеты Солнечной системы меняют свое положение, что неизбежно влияет на жизнь каждого знака зодиака.
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