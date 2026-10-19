Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что не видит необходимости возвращать городу название Ленинград, поскольку жители уже сделали свой выбор на референдуме 1991 года.
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