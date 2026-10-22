Исследователи Университета Джонса Хопкинса показали, что БЦЖ, применяемая для профилактики туберкулёза, а также в иной схеме в иммунотерапии некоторых форм рака мочевого пузыря, снижает накопление тау-белка в мозге, уменьшает нейровоспаление и улучшает когнитивные функции у мышей с тау-патологией.
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