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Нижегородская правда

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Нижегородцев приглашают к участию в семейном флешмобе «День отца»

В честь Дня отца, который отмечается в России 15 октября, Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника РФ Никаса Сафронова запускает семейный флешмоб, принять участие в котором могут и жители Нижегородской области.

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