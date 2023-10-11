Нижегородцев приглашают к участию в семейном флешмобе «День отца»

В честь Дня отца, который отмечается в России 15 октября, Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника РФ Никаса Сафронова запускает семейный флешмоб, принять участие в котором могут и жители Нижегородской области.
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