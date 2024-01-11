В США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке», заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России со ссылкой на её главу Сергея Нарышкина.
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