Эксперт ТПП РФ Денис Дыбов: начинающим стартапам в стране помогут опытные менторы

Эксперт ТПП РФ Денис Дыбов: начинающим стартапам в стране помогут опытные менторыЭксперты технологического предпринимательства и инноваций помогут начинающим стартапам, сообщил директор Департамента развития предпринимательства Денис Дыбов.
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