У общественности закипает кровь: в Москве открылся филиал «Ельцин Центра», интересно для кого?

лариса коршунова

То, что сделал со страной алкоголик Ельцин, ни с чем не сравнимо. Полный развал экономики, полное разрушение промышленности, сельского хозяйства. Доведение на этом фоне рубля до «деревянности». Об образовании на уровне тестов и говорить без слез нельзя. Нужно заклеймить на государственном уровне этого негодяя как преступника. И его нынешних прихвостней.