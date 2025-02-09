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Хакнем

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Свежие комментарии

  • лариса коршунова
    То, что сделал со страной алкоголик Ельцин, ни с чем не сравнимо. Полный развал экономики, полное разрушение промышле...У общественности ...
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У общественности закипает кровь: в Москве открылся филиал «Ельцин Центра», интересно для кого?

У общественности закипает кровь: в Москве открылся филиал «Ельцин Центра», интересно для кого?

Вот так по-тихому, крадучись в разгар СВО в Москве открылся «филиал» уральского центра имени Ельцина.

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Комментарии
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Ип
ИгорьОвчаренкоПравило просветляющей
А деньги отмывать где? Это  подземная река для жулья.
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17 час.
VM
Viktor Myskov
Через это осиное гнездо будут поступать деньги на цветные революции. Скоро откроют &quot;чубайс центр&quot; и &quot;березовский ценр&quot;.
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10 час.
лариса коршунова
То, что сделал со страной алкоголик Ельцин, ни с чем не сравнимо. Полный развал экономики, полное разрушение промышленности, сельского хозяйства. Доведение на этом фоне рубля до «деревянности». Об образовании на уровне тестов и говорить без слез нельзя. Нужно заклеймить на государственном уровне этого негодяя как преступника. И его нынешних прихвостней.
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5 час.
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