Вот так по-тихому, крадучись в разгар СВО в Москве открылся «филиал» уральского центра имени Ельцина.
У общественности закипает кровь: в Москве открылся филиал «Ельцин Центра», интересно для кого?
Комментарии
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Ип
ИгорьОвчаренкоПравило просветляющей
А деньги отмывать где? Это подземная река для жулья.
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17 час.
VM
Viktor Myskov
Через это осиное гнездо будут поступать деньги на цветные революции. Скоро откроют "чубайс центр" и "березовский ценр".
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10 час.
лариса коршунова
То, что сделал со страной алкоголик Ельцин, ни с чем не сравнимо. Полный развал экономики, полное разрушение промышленности, сельского хозяйства. Доведение на этом фоне рубля до «деревянности». Об образовании на уровне тестов и говорить без слез нельзя. Нужно заклеймить на государственном уровне этого негодяя как преступника. И его нынешних прихвостней.
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5 час.
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