Дома по программе реновации построят на Бескудниковском бульваре - Княжевская

В Бескудниковском районе столицы построят несколько домов для участников программы реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в столичный Комплекс градостроительной политики и строительства, Юлиана Княжевская.