Портрет Розы Шаниной появился в самом сердце Архангельска

Это новое световое поздравление всех горожан и гостей столицы Поморья с юбилеем Великой ПобедыЭто новое световое поздравление всех горожан и гостей столицы Поморья с юбилеем Великой Победы — В 1944 году портрет нашей землячки, женщины-снайпера Розы Шаниной был опубликован на обложке журнала «Огонёк»».
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