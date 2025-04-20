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Регион 29

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Портрет Розы Шаниной появился в самом сердце Архангельска

Это новое световое поздравление всех горожан и гостей столицы Поморья с юбилеем Великой ПобедыЭто новое световое поздравление всех горожан и гостей столицы Поморья с юбилеем Великой Победы — В 1944 году портрет нашей землячки, женщины-снайпера Розы Шаниной был опубликован на обложке журнала «Огонёк»».

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