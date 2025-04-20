Портрет Розы Шаниной появился в самом сердце Архангельска

Это новое световое поздравление всех горожан и гостей столицы Поморья с юбилеем Великой ПобедыЭто новое световое поздравление всех горожан и гостей столицы Поморья с юбилеем Великой Победы — В 1944 году портрет нашей землячки, женщины-снайпера Розы Шаниной был опубликован на обложке журнала «Огонёк»».