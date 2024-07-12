❗️Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который собирал информацию о подразделениях ВС РФ в Крыму и Севастополе Мужчину привлекли к сотрудничеству с ГУР МОУ, когда он находился на Украине.
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❗️Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который собирал информацию о подразделениях ВС РФ в Крыму и Севастополе Мужчину привлекли к сотрудничеству с ГУР МОУ, когда он находился на Украине.