Постпред РФ Ульянов: Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет представить доказательства возможных атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию, если украинские военные допустят ошибку.
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