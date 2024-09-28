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Постпред РФ Ульянов: Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС

Постпред РФ Ульянов: Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет представить доказательства возможных атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию, если украинские военные допустят ошибку.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Ну а что это даст? Прямо они послушают его, кто он такой? У них свой царь в голове. Плевать они на всех хотели с высокой башни.
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