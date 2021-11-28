Джеймс Харден: «Мне немного сложно, но я пытаюсь разобраться»

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден после домашнего поражения от «Финикса» (107:113) признался, что ему сложно приспособиться к новой роли после того, как команда осталась без Кайри Ирвинга.

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