Хабиб: мне был интересен бой с Макгрегором, как фанату MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ему был интересен бой с ирландцем Конором Макгрегором, который прошел в 2018 году, как фанату смешанных единоборств (MMA), передает UFC Eurasia.