НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

153 подписчика

Умар Нурмагомедов проведет схватку по грэпплингу в Абу-Даби 25 октября

Умар Нурмагомедов проведет схватку по грэпплингу в Абу-Даби 25 октября

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир ADXC 6, в рамках которого пройдет схватка по грэпплингу между бойцом легчайшего веса UFC Умаром Нурмагомедовым и экс-бойцом Bellator Эдуардо Дантасом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх