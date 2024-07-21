Джек-пот для Bitcoin. Хестер Пирс на месте главы SEC США. Такое возможно?

Конгрессмен Френч Хилл, претендующий на пост председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, в подкасте Unchained предложил назначить Хестер Пирс председателем SEC, отметив её профессионализм и открытость к инновациям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии