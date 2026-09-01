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Аргументы недели

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Базовый школьный комплект россиянам обошёлся от 45 тысяч рублей

Базовый школьный комплект россиянам обошёлся от 45 тысяч рублей

Расходы на подготовку к школе в России оказались разными в зависимости от подхода. Так, в Петербурге половина опрошенных родителей тратит от 10 до 20 тысяч рублей.

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