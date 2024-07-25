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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мокаев − о драке с командой Капе: «Не научили Манела бороться»

«Вот так бывает в жизни. Не научили тебя бороться», − написал в соцсетях боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев, который в ночь на 28 июля подерется с Манелом Капе.

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