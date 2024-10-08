Харрис назвала Путина «диктатором-убийцей», критикуя Трампа

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Кандидат в президенты США Камала Харрис обрушилась с критикой на своего соперника Дональда Трампа из-за книги журналиста Боба Вудворда «Война» и опустилась до оскорблений в адрес президента РФ Владимира Путина.
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