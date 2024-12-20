WSJ: Окружение Байдена создавало ему особые условия работы

Начинают всплывать неприглядные подробности президентства Байдена.Окружение нынешнего президента США Джо Байдена, срок полномочий которого кончается в следующем месяце, все четыре года его президентства создавало ему «специальные условия работы», как называет это издание Wall Street Journal в материале, посвящённом этому.