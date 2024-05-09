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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самонов про слухи об интересе ЦСКА: «Со мной и агентом никто не связывался. Не видел смысла даже думать об этом»

– Как относились к слухам об интересе ЦСКА по ходу сезона и как обстоят дела сейчас? – Я не читаю это все.

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