Часть первыми: «Известия» публикуют фрагмент новой книги Подшибякина

Андрея Подшибякина любят называть ростовским Стивеном Кингом — за способность вплетать в бытовые новеллы леденящие душу кошмары, которые — не один, так другой — обязательно цепляют читателя и держат до последней страницы.
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