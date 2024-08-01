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Кендрик Перкинс: «Мне нравится идея Зайона Уильямсона на позиции центрового»

«Мне нравится идея Зайона Уильямсона на пятерке. Мне кажется, что это поможет «Пеликанс» и их пространству для атаки.

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