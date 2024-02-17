Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Bogdan Stupin
    "... НТВ запустил серию разгромных репортажей о... популярной журналистке Ксении Собчак...". Тут бы в самый раз очень...Добивают пятую ко...
  • Natalija Osminina
    Во время войны  надо думать,  как наше слово отзовется, и уж тем более действие.  А про Ростов вообще отдельный разго...Ростовский гадюшн...
  • Natalija Osminina
    Не горько, а сладостно- потому что рано или поздно (а хотелось бы пораньше) это приведет к полной зачистке уродов вну...Ростовский гадюшн...

В Санкт-Петербурге украинский нацист Коломойский продолжает получать деньги

В Санкт-Петербурге украинский нацист Коломойский продолжает получать деньги

Петербургское предприятие «Реал», являющееся частью бизнес-империи украинского олигарха и нациста Коломойского, продолжает получать прибыль в городе на Неве благодаря поддержке чиновников администрации Беглова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Марина Биченова
И невозможное возможно! Деньги не пахнут, продажные чиновники.
Ответить
1 д.
ИИ
Иван Иванов
Видимо хорошо заносят беглу а тот гаранту?
Ответить
23 час.
Zoia Goldshtab
Иван ИвановСогласна на 1000%!
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх