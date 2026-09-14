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Картайзер усомнился в контроле Евросоюза за средствами для Украины

Картайзер усомнился в контроле Евросоюза за средствами для Украины

Возможности европейских институтов контролировать средства, направляемые Евросоюзом Украине, вызывают вопросы, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

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