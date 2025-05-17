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«Никто в истории в это не выигрывал». Госдеп США признал провал стратегии по истощению России

«Никто в истории в это не выигрывал». Госдеп США признал провал стратегии по истощению России

Стратегия по истощению России, которой до этого придерживались в Вашингтоне, не работает, заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус, комментируя российско-украинские переговоры в Стамбуле.

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