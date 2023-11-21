Начало новой магнитной бури ожидается в конце ноября: ученые прогнозируют воздействие на Землю и людей Елена ВайленкоНедавние предупреждения лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН поднимают волнение: новая магнитная буря уровня G1 ожидается с 22 по 26 ноября, предупреждают журналисты pronedra.
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