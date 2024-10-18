МЧС предупредило рязанцев о тумане с видимостью 200 м 18 октября

Предположительно, туман будет достаточно плотным, и видимость местами упадет до 200 метров. Чтобы избежать ДТП в таких условиях, необходимо максимально ответственно отнестись к выбору скоростного режима – учитывать погодные условия.
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