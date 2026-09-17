Космический корабль сняли на фоне телебашни Кок-Тобе в Алматы

Фотограф Дмитрий Доценко запечатлел редкий кадр — космический корабль «Прогресс МС-35» пролетает на фоне телебашни Кок-Тобе в Алматы, передает inAlmaty.
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