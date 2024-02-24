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Крымская газета

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Крым получил более двух млрд рублей от национализации имущества недружественных иностранцев

Крым получил более двух млрд рублей от национализации имущества недружественных иностранцев

Доход Республики Крым от национализированного имущества недружественных иностранцев превысит два миллиарда рублей.

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