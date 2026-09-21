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Газета.ру

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Путин удостоил звания Героя Труда главу ВТБ Андрея Костина

Путин удостоил звания Героя Труда главу ВТБ Андрея Костина

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Андрею Костину. Это следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

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