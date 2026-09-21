Путин удостоил звания Героя Труда главу ВТБ Андрея Костина

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Андрею Костину. Это следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.
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