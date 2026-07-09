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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зак Лоу: «Минимум одной-двум командам дошла информация, что Джейлен Браун не заинтересован в переходе и им стоит воздержаться от сделки»

Обмен Джейлена Брауна из « Бостона » в «Филадельфию» вызвал недоумение в НБА низким уровнем компенсации (2 пика 1-го раунда).

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