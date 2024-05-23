Состоялась дискуссия между Вероникой Михайловой-Морару и Вероникой Драгалин

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару встретилась с руководством Антикоррупционной прокуратуры. Были обсуждены несколько тем и обновлена информация о ходе выполнения действий, входящих в компетенцию Антикоррупционной прокуратуры по внедрению рекомендаций Европейской комиссии, согласно отчету о расширении от ноября 2023 года, сообщает Noi.
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