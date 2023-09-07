Курс «Основы российской государственности»: оценки экспертов

В вузах с 1 сентября началось преподавание нового курса «Основы российской государственности». Эксперты отмечают, что он даёт понимание национальных интересов РФ и представление о том, что такое Россия и в чём её особый цивилизационный путь.
В вузах с 1 сентября началось преподавание нового курса «Основы российской государственности». Эксперты отмечают, что он даёт понимание национальных интересов РФ и представление о том, что такое Россия и в чём её особый цивилизационный путь.
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