«Зенит»: «Требует оперативного вмешательства»… Определен характер травмы Караваева

Защитнику сине-бело-голубых провели итоговую диагностическую процедуру. Обследование показало, что повреждение мышцы бедра требует оперативного вмешательства.
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