Андрей Бочкарёв: Завершается строительство дополнительной пересадки между станциями метро «Каховская» и «Севастопольская»

Подземный переход протяженностью около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о том, что в районе Зюзино завершается строительство подземного перехода, расположенного под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка.
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