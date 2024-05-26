Один человек пострадал при атаке ВСУ дронами-камикадзе под Белгородом

ИЗВЕСТИЯ Один человек пострадал в результате атаки украинскими боевиками с помощью дронов-камикадзе сел Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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