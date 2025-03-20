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В Британии высказались о применении ядерного оружия для сдерживания России. Какую роль в этом могут сыграть США?

В Британии высказались о применении ядерного оружия для сдерживания России. Какую роль в этом могут сыграть США?

Великобритания может применить ядерное оружие без предварительного согласования с США. По словам высокопоставленного чиновника из Военно-морских сил королевства, силы ядерного сдерживания Британии «полностью независимы» и не зависят от позиции Вашингтона.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Дурак что ли,это называется голой жопой на босый Х.. .
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19 час.
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