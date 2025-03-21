Марка Aito обновила кроссоверы M5 и M9: главные изменения

С брендом Aito, созданным IT-гигантом Huawei и Seres (входит в концерн Dongfeng), россияне знакомы. В 2023 году эти китайские гибриды и электрокары начали возить к нам по параллельному импорту, а в 2024 году об эксклюзивных поставках с Seres договорилась компания «МБ Рус», бывший импортер Mercedes-Benz.