НЕВСКИЕ НОВОСТИ

408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Белякова
    Откуда они? Ну не могут дети и внуки блокадников участвовать в этом дерьме! По своим знаю. Надо печатать списки задер...МВД: 750 участник...
  • Ирина Евженко
    А наши представительства когда нибудь Украина защищала?В Петербурге усил...
  • Ирина Петрова
    Новый банщик, на большее уже не тянетВолочкова показал...

Директор гимназии объяснила увольнение педагога после чтения стихов Хармса

Чтение стихов Александра Введенского и Даниила Хармса закончилось для учительницы увольнением. По словам Серафимы Сапрыкиной, после урока ее к себе вызвала директор учебного заведения, назвала поэтов «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх